Açlık sınırı eylülde 49 bin 655 liraya, yoksulluk sınırı 124 bin liraya yükseldi

(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), eylül ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 49 bin 655 TL, yoksulluk sınırın ise 124 bin 655 liraya ulaştığını bildirdi.

BES-AR'ın araştırmasında, "gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının bu ay itibarıyla 49 bin 655 lira, bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin ise 80 bin 863 lira olduğunu belirtti.

Sendika, 4 kişilik ailenin gıda harcaması ile giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan "yoksulluk sınırını" ise 124 bin 339 lira olarak hesapladı.

Sendikanın araştırmasında şunlar kaydedildi:

"Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük bin 655 lirayı geçti. 2026 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80'ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor. Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere ve emeklilere insanca yaşayabilecek bir ücret talebimizde ısrar ediyoruz."