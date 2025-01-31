Açlık ve Yoksulluk Sınırı Artıyor

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(ANKARA) - Türk-İş'ten yapılan açıklamada, ocak ayına ait açlık sınırının 22 bin 131 TL, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının ise 72 bin 88 TL olduğu açıklandı.

Türk-İş, ocak ayına ait açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarını yani açlık sınırı 22 bin 131 TL oldu. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 28 bin 756 TL'ye yükseldi.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,97 oldu. 12 aylık değişim oranı ise yüzde 47,06 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 60,30 olarak gerçekleşti.