Açlık ve Yoksulluk Sınırı Arttı - Son Dakika
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Açlık ve Yoksulluk Sınırı Arttı

30.06.2026 16:23
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TÜRK-İŞ, dört kişilik ailenin açlık sınırını 35 bin 758 lira, yoksulluk sınırını 116 bin 478 lira olarak belirledi.

(ANKARA) - TÜRK-İŞ, Haziran 2026 itibarıyla 4 kişilik ailenin açlık sınırının 35 bin 758, yoksulluk sınırının 116 bin 478, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin ise 46 bin 248 lira olduğunu hesapladı.

TÜRK-İŞ tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan araştırmanın Haziran 2026 ayı sonuçları yayımlandı.

Buna göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan ve Mayıs 2026'da 35 bin 174 lira 85 kuruş olan "açlık sınırı" 35 bin 758 lira 88 kuruşa yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden ve Mayıs 2026'da 114 bin 576 lira 10 kuruş olan "yoksulluk sınırı" ise 116 bin 478 lira 40 kuruşa çıktı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 46 bin 248 lira 50 kuruş olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 1,66 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 36,93 oldu. Yıllık ortalama artış yüzde 40,44 olarak gerçekleşirken, altı aylık artış oranı ise yüzde 18,63 oldu.

TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haziran ayında marketlerde temel gıda ürünlerinin fiyatları önceki aylara göre daha sakin bir seyir izlemiş, mutfak enflasyonundaki artış hızı yavaşlamış gibi görünmektedir. Ancak fiyatların eskisi kadar hızlı artmıyor olması vatandaşın mutfağını rahatlatmaya yetmemektedir. Çünkü sorun artık yalnızca fiyatların ne kadar arttığı değil, fiyatların ulaştığı yüksek seviyedir. Asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmaması, milyonlarca çalışanın alım gücünü daha da zayıflatmıştır. Maaşlı çalışanlar, aynı gelirle her geçen ay daha az ürün alabilir hale gelirken, birçok aile temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır. Gıda fiyatlarındaki göreceli durgunluğa rağmen, ücretlerin geçim koşullarının gerisinde kalması nedeniyle mutfaktaki sıkıntı devam etmektedir. Çalışanların insanca yaşayabilecek bir gelir düzeyine ulaşabilmesi için ücretlerin hayat pahalılığı karşısında korunması büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Yoksulluk, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Açlık ve Yoksulluk Sınırı Arttı - Son Dakika

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