ACWA\'nın Sivas ve Taşeli GES projeleri için 8 finans kuruluşu destek mektubu imzaladı

(ANTALYA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, sekiz kalkınma ve ticari finans kuruluşu tarafından Suudi şirket ACWA'nın Türkiye'de hayata geçireceği iki bin megavat kapasiteli Sivas ve Taşeli güneş enerjisi santrali (GES) projelerinin finansmanına yönelik destek mektubu imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Antalya'da COP31 marjında, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Sayın Prens Abdulaziz bin Salman Al Saud ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki mevcut enerji ilişkilerini, yenilenebilir enerji alanındaki ortak yatırım potansiyelimizi ve küresel enerji dönüşümü hedeflerimiz doğrultusunda atabileceğimiz yeni adımları değerlendirdik.

Geçmişte imza altına aldığımız mutabakatlarla sağlam bir zemine oturttuğumuz stratejik iş birliğimizi, bugün çok daha somut yatırımlarla taçlandırıyoruz. Bu kapsamda, Suudi Arabistan ile mutabakata vardığımız 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji paketinin ilk etabını oluşturan ve Suudi şirket ACWA tarafından Türkiye'de hayata geçirilecek Sivas ve Taşeli Güneş Enerjisi Santrali projeleri için önemli bir adım attık.

Her biri bin megavat olmak üzere ilk etapta toplam 2 bin megavatlık kapasiteye ve 1,6 milyar avroluk yatırım değerine sahip bu projeler için 8 uluslararası finans kuruluşu ile destek mektupları imzalandı. 2029'da faaliyete geçmesi planlanan bu santraller 1,3 milyon hanemize temiz elektrik sağlayacak ve yılda 1,65 milyon ton karbon emisyonunu önleyerek Türkiye'nin Net Sıfır vizyonuna büyük katkı sunacak. Sayın mevkidaşıma ve tüm finansman paydaşlarına teşekkür ediyor, ülkelerimiz arasındaki bu güçlü ortaklığın daha temiz, yeşil ve adil bir dünya vizyonumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."