Ada Zehra Anlatıcı, DSISO şampiyonasında 50 metre serbestte rekorla altın aldı - Son Dakika
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Ada Zehra Anlatıcı, DSISO şampiyonasında 50 metre serbestte rekorla altın aldı

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Ada Zehra Anlatıcı, DSISO şampiyonasında 50 metre serbestte rekorla altın aldı
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Milli yüzücü Ada Zehra Anlatıcı, Portekiz'deki DSISO Dünya Şampiyonası'nda 50 metre serbest stil mozaik kadınlar kategorisinde 36,16 saniyeyle dünya rekoru kırarak altın aldı. Şampiyonada 6 yarışın tamamında kürsüye çıkan Anlatıcı, 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

ANKARA'da down sendromunun mozaik türüyle dünyaya gelen milli yüzücü Ada Zehra Anlatıcı (19), Portekiz'de düzenlenen 12'nci Down Sendromu Uluslararası Yüzme Organizasyonu (DSISO) Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbest stil mozaik kadınlar kategorisinde 36,16 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak şampiyonu oldu.

Yüzmeye 9 yaşında başlayan Ada Zehra Anlatıcı, 12 yaşında milli takıma seçildi. 2018-2025 yılları arasında katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılara imza atan Anlatıcı, Türkiye şampiyonalarında 37 altın madalya kazandı. Anlatıcı, son olarak 31 Ekim- 7 Kasım tarihleri arasında Portekiz'in Albufeira şehrinde düzenlenen 12'nci DSISO Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbest stil mozaik kadınlar kategorisinde 36,16 saniyelik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Şampiyonada katıldığı 6 yarışın tamamında kürsüye çıkan Anlatıcı, 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı. Anlatıcı'nın toplamda 140 madalyası oldu.

'BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR'

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nda yüzde 50 bursla eğitimini sürdüren Anlatıcı, şampiyonadan 6 madalya ile dönmenin gururunu yaşadığını söyledi. Anlatıcı, "Kazanmak güzel bir duygu. Aslında tahmin ediyordum birinci olacağımı. Dünya rekorunu kırmak mutlu hissettirdi. Hocalarımın sevinci, annemin sevinciyle birlikte daha çok mutlu oldum. Sakarya'dan Ankara'ya geldiğimde havuzum, hocam değişti ama hayalim asla değişmedi" diye konuştu.

'BİZİ ÇOK GURURLANDIRDI'

Ada'nın babası Ayçıl Savgan Anlatıcı ise kızının üniversite eğitimi için Sakarya'dan Ankara'ya taşındıklarını belirterek, "Bu dönem Ada için oldukça zorlu bir dönemdi. Hem üniversite sınavına hazırlandığı bir dönemdi. Bizim için zorlu bir dönem oldu. Bu dönemde nasıl bir sonuç alacağını hepimiz merakla bekliyorduk. Fakat katıldığı 6 yarışın 6'sında da kendi en iyi derecelerini yaptı ki bizim için aslında en kıymetli tarafı da bu oldu. Bununla birlikte 4 gümüş, 1 bronz ve de son gün yarışlarında 50 metre serbest mozaik kadınlarda da dünya rekoruyla birlikte birinciliği elde etti ve altın madalya kazandı. Bizim için çok kıymetli bir sonuç. 8 milyarda bir Türk gencinin, bir Türk kızının dünyanın en iyileri arasında olması bizi çok gururlandırdı. Spor, özellikle özel bireylerde çok ciddi bir kaldıraç etkisi yaratan bir destek. Bu alanda, bu yolda yürümek her şeyden kıymetli" ifadelerini kullandı.

Ada Zehra Anlatıcı, 2019 Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada dünya rekoru, 2021 Avrupa Dünya Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya, 2023 Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya, 200 metre kurbağalamada dünya rekoru kırdı, 2024 Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın ve 5 gümüş madalya, 50 metre serbest, 200 metre serbest ve 50 metre kurbağalama açık yaş kategorilerinde dünya rekorları elde etmişti.

Kaynak: DHA
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