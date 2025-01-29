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Birlik Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademilerince, İstanbul Türkçesiyle konuşma becerisine sahip öğrencilerin yetişmesi amacıyla "Adab-ı Muaşeret Çalıştayı" düzenlendi.

Okullarda "nezaket, zarafet, hitabet ve adabımuaşeret" temalı atölye, seminer, drama oyunları gibi etkinliklere hazırlık için "İstanbul Değer Erdem Projesi" kapsamında yapılan çalıştaya akademisyenler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları katıldı.

Projenin koordinatörü Hasan Kocaboğa, burada yaptığı konuşmada, nezaket, zarafet, hitabet ve adabımuaşereti İstanbul okullarında gündem yapıp, yetkin ve erdemli nesillerin yetişmesini hedeflediklerini söyledi.

Kocaboğa, okullarda her hafta farklı konuların ele alınacağını, toplam 36 temanın anlatılacağını belirtti.

Bunların bazılarının, hitap etme, dinleme, tokalaşma, büyüklere, öğretmenlere ve komşulara karşı, sanal ve dijital dünyada, törenlerde, telefonla konuşmada, toplu taşımada ve düşünce ile fikirde adabımuaşeret olduğunu aktaran Kocaboğa, bu temaların hangi yöntem ve teknikle aktarılacağının üzerinde durulacağını anlattı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Doğan, "Sokaktaki insanlar rollerini gerçek manada yaparsa, çocuklar da taklit içinde neyin nasıl yapılacağını görmüş olur. Bazı şeyleri sosyal öğrenmeyle öğreniyoruz. Çocuğun yanlış öğrenmesinde en önemli etken çelişkidir. Adabımuaşeret kurallarını öne sürerken önce kendimize, nefsimize bunları yapmalıyız." diye konuştu.

"İnsanlar iç dünyalarında çok bağımsız yaşıyor"

İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefa Bulut ise adabımuaşeret kurallarının her yaştan kişiyi ilgilendiren bir konu olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Bulut, toplumdan kopukluk duygusunun olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kişilerin otobüste yaşlılara yer vermemesi dış dünyadan kopukluk gibi. Bu davranışların büyük kısmının erken yaşlarda öğrenilmesi gerek. Belki üstüne bir şeyler koyabiliriz. Çöp atıyoruz, poşet su sızdırıyor, 'kapıcı temizlesin' diyoruz. Biz yetişkinlerin de davranışlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Çocuklar pek çok davranışı gözlemleyerek öğreniyor. Yetişkinler de eski geleneklerden çok bağımsızlar. İnsanlar iç dünyalarında çok bağımsız yaşıyorlar, çok bireyseller. Kendi tüketimlerine odaklanıyorlar."

Uşak Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Kabalcı da Çin'de adabımuaşeret kurallarının çok yaygın kullanıldığını söyledi.

Kabalcı, bu ülkede nüfus kalabalığına rağmen insanların metrolarda yaşlı ve hastalara yer verdiğini ifade etti.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde adabımuaşeret ilkelerine riayet eden, İstanbul Türkçesi ile konuşma becerisine sahip öğrencilerin yetişmesinin hedeflenen projede sosyal ve eğitim hayatlarında karşılaşılan örneklerin aktarılması amaçlanıyor.

"İstanbul beyefendisi" ve "hanımefendisi" olmanın niteliklerinin ve gerekliliklerin aktarılacağı çalıştayda okulda öğretmenlerin, evde velilerin rol model olması hedefleniyor.