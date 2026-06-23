Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da Arasında Bulunduğu 35 Kişi Tutuklandı

Haber: Hakan KAYA

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda 19 Haziran şafak vakti gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da arasında 35 kişi bu sabaha karşı 05.00 sıralarında tutuklandı.

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda 19 Haziran sabahı gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da arasında bulunduğu 39 kişi dün sabah Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü binasından Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Akpolat ve diğer isimlerin savcılık işlemleri akşam saatlerinde tamamlandı. Savcılık Akpolat'ın da arasında bulunduğu 35 ismi tutuklama, 4 ismi ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliklerine sevk etti.

05.00 SIRALARINDA TUTUKLAMA KARARI DUYULDU

Üç ayrı hakimlikçe yapılan işlemler sabaha karşı 05.00 sıralarında sonuçlandı. Hakimlikler Ali Ercan Akpolat dahil 35 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklanan belediye görevlilerinin isimleri şöyle:

Hüseyin Yılmaz (Adalar Belediye Başkan Yardımcısı), Fırat Durak (Adalar Belediye Başkan Yardımcısı), Funda Yalçınkaya (Adalar Belediyesi Ruhsat Müdürü), İlyas Bayram (Adalar Belediyesi Zabıta Müdürü), Gülşah Bulut (Sekreter), Abdullah Çelikcan (Memur), Furkan Güçlüer (Mimar), Abdullah Yıldırım (Şoför), Talip Gülçiçek (Zabıta), Neslihan Alnıak (Jeofizik Mühendisi, İmar Müdürü) ve Adalar Belediyesi Meclis üyeleri Yavuz Çiftçioğlu ile Mehmet Nuri Kaya.