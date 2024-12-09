Adalar Belediye Başkanı Akpolat'tan Kayyum İtirazı

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(İSTANBUL)- Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti'nde; "Atanan kayyumların geri çekilmesini, tutuklu başkanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Buradan yargıya sesleniyoruz. İktidarın sopası olmaktan vazgeçin. Açtığınız ahmakça davalardan vazgeçin" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet devam ediyor. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndaki bugünkü nöbete çok sayıda ilçe örgütü ile Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat da katıldı.

Esenyurt halkının yarısının oyunu alarak Ahmet Özer'in belediye başkanı seçildiğini vurgulayan Akpolat, şunları söyledi:

"Yargının siyasallaşmasını, iktidarın sopası haline gelmesini asla kabul etmedik, asla da etmeyeceğiz"

"AKP- MHP ittifakına gerekli cevabı sandıkta büyük bir oyla vermiştir ama yıllardır doğu illerinde halkın iradesine kayyum atayan zihniyet, bu anlayışı normalleştirerek şimdi de Türkiye'nin en büyük ilçesini hedef almıştır. Bizler yargının siyasallaşmasını, iktidarın sopası haline gelmesini asla kabul etmedik, asla da etmeyeceğiz. Ahmet Özer Başkanımız, Esenyurtluların büyük bir uzlaşıyla seçtiği, CHP'nin adayı olarak burada yaşayan kadınların, gençlerin, emekçilerin, demokrasiye inananların başkanı olmuştur. Bundan sonra da öyle olacaktır...

"Halkın özgür iradesiyle seçilmiş bir başkanı tutuklayıp kayyum atamak akıl tutulmasıdır, demokrasiye yapılmış en büyük kötülüktür"

Ülkedeki bütün emekçiler ekonomik krizle, yoksullukla mücadele ederken savaşlar, kadın cinayetleri, çocuk istismarları, hastanelerdeki skandallar, depremin yaşattığı acı ile bıçak kemiğe dayanmışken halkın özgür iradesiyle seçilmiş bir başkanı tutuklayıp kayyum atamak akıl tutulmasıdır, demokrasiye yapılmış en büyük kötülüktür. Biz Ahmet Başkan'ın yol arkadaşları olarak kayyum atanan Mardin'e, Halfeti'ye, Tunceli'ye, Ovacık'a, Bahçesaray'a, Hakkari'ye selam gönderiyoruz. Atanan kayyumların geri çekilmesini, tutuklu başkanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Buradan yargıya sesleniyoruz. İktidarın sopası olmaktan vazgeçin..."