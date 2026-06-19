Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, bazı yardımcıları dahil 37 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis önceki hafta belediyede inceleme yapmıştı.

CHP'li belediyelere yönelik, 30 Ekim 2024 tarihinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla başlayan ve 19 Mart sürecinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla hızlanan daha sonra da yurt geneline yayılan operasyonlara bu sabah bir yenisi eklendi. Önceki hafta polisin inceleme yaptığı Adalar Belediyesi'ni bu sabah polis operasyon yaptı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, bazı yardımcıları dahil 37 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Adalar Belediyesi, 5 Haziran'da yapılan polis incelemesine ilişkin bir açıklama yapmış, açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından belediyemizden bazı imar işlemleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin bilgi ve belgeler talep edilmiştir. Söz konusu bilgi ve belgeler, ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanarak tutanak karşılığında İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından yürütülmekte olup belediyemiz tarafından takip edilmektedir" denilmişti.