Adalar Belediye Başkanı Martha Koyu'nun ticari faaliyetlere açılmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Adalar Belediye Başkanı Martha Koyu'nun ticari faaliyetlere açılmasına tepki gösterdi

Adalar Belediye Başkanı Martha Koyu\'nun ticari faaliyetlere açılmasına tepki gösterdi

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Martha Koyu'nun ticari faaliyetlere açılmasına yapılan ihaleye tepki gösterdi ve hukuk mücadelesini sürdüreceklerini belirtti.

09.05.2024 12:20  Güncelleme: 12:24
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(İSTANBUL)- Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Burgazada'da bulunan Martha Koyu'nun yaklaşık 45 bin 986 metrekarelik alanını ticari faaliyetlere açacak ihalenin yargı sürecine ve itirazlara rağmen yapılmasına tepki gösterdi. Akpolat, "Madam Martha Koyu'nun Adalılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması için hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

İstanbul'da Adalar'ın en önemli yerlerinden biri olan Madam Martha Koyu'nun 45 bin 986 metrekarelik alanını ticari faaliyete açacak ihale, yargı süreci ve itirazlara rağmen yapıldı. İhale sonrası tepkisini dile getiren  Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, doğal sit alanı olan Burgazada Madam Martha Koyu'nun aynı zamanda oksijen üreten, kıyı erozyonunu engelleyen ve balık yavruları için korunaklı bir alan oluşturan deniz çadırlarının yoğun olarak bulunduğu özel bir alan olduğuna dikkat çekti, bölgeyi olduğu gibi koruma ve yaşatmanın herkesin temel görevi olduğunun altını çizdi.

"İHALE YAPILMIŞ OLSA BİLE YARGI SÜRECİ DEVÜM EDİYOR"

Başkan Akpolat, Madam Martha Koyu'nun hukuki sürecinin devam ettiğini, sürecin takipçisi olacaklarını ve Adalıların haklı mücadelesinin yanında yer alacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Madam Martha Koyu için Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü tarafından açılan kiralama ihalesinin iptali için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız itirazımıza ve dahası söz konusu ihalenin iptali talebiyle İstanbul 11. İdare Mahkemesi'ne açtığımız davaya rağmen ihale gerçekleşti. İhale yapılmış olsa bile yargı süreci devam ediyor. Kurumsal olarak hukuki sürecin takipçisi olacağız. Madam Martha ve kamuya ait diğer yerlerin Adalıların ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adalar Belediye Başkanı Martha Koyu'nun ticari faaliyetlere açılmasına tepki gösterdi - Son Dakika

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