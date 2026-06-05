Adalar Belediyesi'nden 'İnceleme' Açıklaması - Son Dakika
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Adalar Belediyesi'nden 'İnceleme' Açıklaması

05.06.2026 22:11  Güncelleme: 00:00
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Adalar Belediyesi, bazı basın organlarında yer alan operasyon haberlerini yalanlayarak, belediye binasında yapılan işlemin bir soruşturma kapsamında bilgi ve belge teslimi olduğunu, gözaltı veya operasyon bulunmadığını duyurdu.

(İSTANBUL) Adalar Belediyesi, bir soruşturma kapsamında belediye binasında polis tarafından 'inceleme' ve bazı belgelere 'el koyma' işlemi yapıldığı haberleri üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan değerlendirmelerin aksine, belediyemiz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen herhangi bir operasyonun konusu değildir. Ayrıca belediyemiz çalışanları, bürokratları ve belediye meclis üyelerine yönelik verilmiş herhangi bir gözaltı kararı bulunmamaktadır" denildi.

Adalar Belediyesi'nin yazılı açıklaması şöyle:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından belediyemizden bazı imar işlemleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin bilgi ve belgeler talep edilmiştir. Söz konusu bilgi ve belgeler, ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanarak tutanak karşılığında İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından yürütülmekte olup belediyemiz tarafından takip edilmektedir."

"OPERASYON SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Konuya ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan değerlendirmelerin aksine, belediyemiz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen herhangi bir operasyonun konusu değildir. Ayrıca belediyemiz çalışanları, bürokratları ve belediye meclis üyelerine yönelik verilmiş herhangi bir gözaltı kararı bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adalar Belediyesi'nden 'İnceleme' Açıklaması - Son Dakika

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