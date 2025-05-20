Adalar'da 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

(İSTANBUL) – 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Adalar'da bando eşliğinde düzenlenen yürüyüşler, tekne turları ve sahne gösterileriyle coşkuyla kutlandı. Adalar Belediyesi'nin öncülüğünde dört adayı kapsayan program, gün boyunca yoğun katılımla yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Adalar'da bando eşliğinde düzenlenen yürüyüşler, tekne turları ve sahne gösterileriyle kutlandı.

Adalar Belediyesi'nin öncülüğünde dört adayı kapsayan program, gün boyunca yoğun katılımla yapıldı.

Kutlamalar sabah saatlerinde Kınalıada'da başladı. Yurttaşlar, bando eşliğinde düzenlenen yürüyüşle bayram coşkusunu sokaklara taşıdı. Kınalıada İskelesi'nde toplanan kalabalık, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile tarihi Paşabahçe Vapuru'nu Türk bayraklarıyla selamladı. Vapurdaki yolcularla karşılıklı bayramlaşmaların ardından vapur alkışlarla uğurlandı.

Dört adada bando, yürüyüş ve bayram coşkusu

Kınalıada'daki programın ardından Burgazada'ya geçen kutlama korteji, burada da bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yurttaşların yoğun katılım gösterdiği yürüyüşün ardından kutlamalar Heybeliada'ya taşındı. Aynı şekilde bando eşliğinde yapılan yürüyüşle, 19 Mayıs coşkusu bu kez Heybeliada sokaklarında yaşandı.

Kutlamaların son durağı Büyükada oldu. Dört adadan gelen katılımcıların birleşmesiyle gerçekleştirilen büyük yürüyüş, Büyükada Atatürk Meydanı'nda sona erdi. Meydanda kurulan sahnede ADA DANS grubunun gerçekleştirdiği dans gösterisi, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın anlamına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği Cumhuriyetimizi onun idealleri doğrultusunda yaşatmaya ve yükseltmeye devam edeceğiz. 19 Mayıs'ı dört adayı birleştiren bir bayram ruhuyla kutlamaktan büyük onur duyuyoruz."