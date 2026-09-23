Adalar\'da AK Parti adayına oy veren 3 CHP\'li meclis üyesi disipline sevk edildi

(İSTANBUL)- CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Adalar Belediyesi'nde CHP'li üç belediye meclis üyesinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Adalar Belediyesi'nde gerçekleşen seçime ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tekin, AK Parti adayı lehine oy kullanan meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Tekin, yaptığı açıklamada şunları söledi:

"Üç belediye meclis üyesi, CHP'nin kurumsal iradesiyle bağdaşmayan tutumları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir. Halkın iradesini ve parti disiplinini hiçe sayan hiçbir tutum kabul edilemez. Sandıkta verilen demokratik iradeye gölge düşüren bu anlayış karşısında gereken siyasi ve hukuki süreçler kararlılıkla işletilmelidir"