Adalar\'da başkan vekili seçimi 4-4 kalınca YENİ Parti iptal istedi

(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçiminde yaşanan gerginlikte "Bu mu sizin siyasetiniz? Hani milli iradeyi dilinizden düşürmüyordunuz? Ne oldu size? 10 tane meclis üyemiz vardı. Beşi tutuklandı. İki tane meclis üyesiyle Adalar halkının iradesine çöküp bana burada siyaset dersi mi vereceksin sen? Sen bana etik mi öğreteceksin? Sen bana ahlak mı öğreteceksin? Sen kimsin? Siz buranın iradesine çökmeye çalışan insanlarsınız" dedi.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Medine Pamuk'un 14 Eylül'de sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmesi üzerine pazartesi günü Adalar Belediye Meclisi'nde yeniden yapılan Başkan Vekilliği seçimi, üye yeter sayısının sağlanamaması üzerine bugüne ertelenmişti.

Bugün gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminin ilk turunda AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz 5, CHP ve YENİ Parti adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı. İkinci turda AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz 4, CHP ve YENİ Parti adayı Aytül Ekşiyan 4 oy alırken 1 oy ise geçersiz sayıldı. İkinci turun ardından yaşanan gerginlikte YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti parti devleti mi oldu? Sen mi veriyorsun polise talimatı yoksa divan başkanı mı veriyor? Bu ülke parti devleti mi oldu? Bir siyasi partinin temsilcisi polise talimat veremez. Verecekse divan başkanı verir. Sizin yaptıklarınız tahrike yönelik, yaptıklarınız baskıyla, tehditle, şantajla, iki tane meclis üyesine karşı 10 tane meclis üyesi. 10 tane meclis üyesinin beşini tutukla, üçünü tehdit et, öbürünü transfer et... Bu mu sizin siyasetiniz? Hani milli iradeyi dilinizden düşürmüyordunuz? Ne oldu size? 10 tane meclis üyemiz vardı. Beşi tutuklandı. İki tane meclis üyesiyle Adalar halkının iradesine çöküp bana burada siyaset dersi mi vereceksin sen? Sen bana etik mi öğreteceksin? Sen bana ahlak mı öğreteceksin? Sen kimsin? Siz buranın iradesine çökmeye çalışan insanlarsınız. Siz kimsiniz biz sizinle muhatap olacağız? Şu anda divanı yönetemiyor. Boynuna asılmış ağırlıkla beraber.

"YARIN SEÇMENİN KARŞISINA NASIL ÇIKACAKLAR?"

Ortada bir saygısızlık varsa Adalar halkının iradesine saygısızlık var. Çökme girişimi var. Millet iradesine ihanet var. Fırat Durak şu anda cezaevinde. Cezaevinde istifa etti. Neden istifa etti? Dedi ki 'Adalar halkının iradesine çökülmesin.' 'Benim her ay kızım geliyor hıçkır hıçkır gözyaşlarıyla ağlıyor' dedi. 'Adalar halkının iradesine ihanet edenlerin onların boynuna asılsın benim çocuğumun gözyaşları bir utanç vesikası olarak' dedi. Burada biz 2024'te belediye başkanı dahil 10 kişilik bir meclis temsiliyetimiz var. AK Parti'nin iki tane meclis temsiliyeti var. Ercan Akpolat şu anda tutsak vaziyette. Fırat Durak tutsak vaziyette. Bir arkadaş daha tutsak vaziyette. İki tane görevden uzaklaştırılmış isim var. İki görevden uzaklaştırılmış ismin bir tanesinin dün gece kısıtlılığını kaldırdılar. Göreve iadesini yaptılar. AK Parti'ye oy verme karşılığında kısıtlılığını kaldırdılar. Burada şu anda meclis üyesi üyeleri tehdit altında. Bir tanesi dükkanım yıkılacak diye tehdit altında. Öbürü tutuklanma baskısıyla tehdit altında. Öbürü de tutuklanma baskısıyla tehdit altında. Bu şekilde Adalar halkının iradesine şu anda çökülüyor. Açık ve net. Yani burada iki meclis üyesi çıkartacaksınız, 10 meclis üyesi, beş tanesi tutuklu, üç tanesi içeride, iki tanesi dışarıda, birinin göreve iadesi ya görevine iadeyi yapacağız yoksa tutuklanacaksın. ya rozet ya kelepçe. Böyle bir şey olur mu? Hani milli irade meselesini dilinden düşürmeyenler. Yarın nasıl çıkacaklar seçmenin karşısına?"

YAŞAR TÜZÜN: "BU SEÇİMİ İPTAL ETMEK ZORUNDASINIZ"

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün de yaşananlara tepki göstererek "Bu seçimi iptal etmek zorundasınız. Çünkü ilk yapılan iki turda katip üyenin imzası var. Yanlış yapıyorsunuz. Dağ başı mı burası? Hangi usülle yönetiyorsun? Beleidye kanunu açık. Siz oturumun başında başkanlık divanı katip üyelerinin kim olduğunu soracaktınız. Yoklama yapacaktınız. Aday olan kişi adaylığını ilan ettikten sonra divandan kaldıracaktınız. Onun yerine yedek üye gelecekti. Bu hatayı yaptınız. Bu seçim iptsali gerektirir diye konuştu.