Adalar'da gergin seçimde AK Partili Kemal Türkyılmaz başkan vekili seçildi - Son Dakika
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Adalar'da gergin seçimde AK Partili Kemal Türkyılmaz başkan vekili seçildi

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Adalar\'da gergin seçimde AK Partili Kemal Türkyılmaz başkan vekili seçildi
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Adalar Belediye Meclisi'nde başkan vekili Medine Pamuk'un istifası üzerine yeniden yapılan seçimde gerginlik yaşandı. Divan başkanı salona polis çağırdı; YENİ Parti ve bir grup CHP'li salonu terk etti, dördüncü turda AK Partili Kemal Türkyılmaz başkan vekili seçildi.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın 23 Haziran'da tutuklanmasının ardından başkan vekili seçilen Medine Pamuk'un 14 Eylül'de sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmesi üzerine Adalar Belediye Meclisi'nde yeniden yapılan başkan veklliği seçiminde ikinci tur oylama sonrasında gerginlik yaşandı. Divan başkanı salona polis çağırdı. YENİ Partili ve bir grup CHP'li oylama yapılan binayı terk etti. 4'ü tur sonrası AK Partili Kemal Türkyılmaz'ın başkan vekili seçildiği açıklandı.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın 23 Haziran'da tutuklanmasının ardından başkan vekili seçilen Medine Pamuk'un 14 Eylül'de sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmesi üzerine Adalar Belediye Meclisi'nde pazartesi günü yapılması kararlaştırılan başkan veklliği seçimi üye yeter sayısının olmaması üzerine bugüne ertelenmişti.

Büyükada'daki Taş Mektep'te saat 10.00'da başlayan seçimde Akpolat'la birlikte tutuklanan belediye başkan yardımcısı Fırat Durak'ın istifa etmesi üzerine yerine oy kullanacak yedek üye Mehmet Ceylan ile hakkındaki adli kontrol kararı bulunan meclis üyesi Yavuz Çiftçioğlu'nun oy kullanma kısıtlılığının kaldırıldığı bildirildi. Aynı şekilde kısıtlılık kararı bulunan Nesimi Aday'ın ise kısıtlılığının devam etmesi dikkat çekti.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ve CHP PM Üyesi Turan Aydoğan bu duruma tepki gösterirken, Çiftçioğlu'nun kısıtlılık kararının kaldırıldığına ilişkin kararın okunmasını istediler. AK Partililerden "biz gördük" yanıtı gelirken, YENİ Parti ve CHP'liler ise kararı AK Partiler gördüyse kendilerinin neden görmediğini sordu. Oy sayımı öncesinde çiftçioğlunun kararı okundu.

İLK TUR: AK PARTİ ADAYI 5, CHP ADAYI 4 OY ALDI

Adalar Belediyesi'nde 7'si CHP, 2'si AK Parti'den toplam 9 meclis üyesinin oy kullandığı başkan vekilliği seçiminin birinci turunda CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy, AKP'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 ol aldı. Yeter sayısı sağlanamadığından ikinci tura geçildi. Seçimin ikinci turunda CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy, AKP'nin adayı Kemal Türkyılmaz 4 oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Üçüncü turda AK Parti Adayı'nın 5 oy aldığı, salonu terk eden CHP adayının 0 oy aldığı açıklandı. 4 tura geçildi.

AK PARTİ ADAYI KEMAL TÜRKYILMAZ'IN KAZANDIĞI AÇIKLANDI

4'ü turda ise Kemal Türkyılmaz'ın 5, oylamaya katılmayan Aytül Ekşiyan'ın ise 0 oy aldığı ve seçimi Türkyılmaz'ın seçildiği açıklandı.

Kaynak: ANKA
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