Adalar'da Rüşvet İddiası: 41 Gözaltı

Adalar Belediyesinde, usulsüz olan yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği iddiasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli Kocaeli, Rize ve Sivas'ta düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la ilgili birim amirleri ve personelinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verdikleri belirtildi.

Arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan binalara yapılan esaslı tadilatlara ve inşaat faaliyetlerine "basit onarım" adı altında rüşvet karşılığı göz yumulduğuna dair ihbarların gelmesi üzerine şüpheliler hakkında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "2863 sayılı yasaya muhalefet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şüpheliler hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne suçun açığa çıkartılması ve delillerin tespit edilmesi amacıyla talimat verildiği aktarıldı.

Açıklamada, şüphelilerin MASAK verileri, HTS ve BAZ kayıtları incelendiği, soruşturmaya konu suçlar hakkında müracaatta bulunan tanıkların beyanlarının alındığı bilgisine yer verilerek, elde edilen bulgular ve yapılan tahkikat neticesinde, Adalar bölgesinde tarihi eser statüsündeki yapılara malikleri tarafından gerçekleştirilen esaslı müdahalelere "basit onarım" adı altında rüşvet karşılığı izin verildiği, Adalar bölgesinde ruhsata haiz olmayan işletmelere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği, ruhsatı bulunmayan işletmelere rüşvet karşılığı göz yumulduğu kaydedildi.

Ruhsatsız işletmelere ve kaçak olarak yapılan inşaatlara göstermelik olarak yüklü miktarda cezalar kesildiği, bu suretle yapı sahipleri ile ruhsatsız işletme sahiplerinin sisteme dahil edildiği aktarılan açıklamada, yapı sahipleri ve ruhsatsız işletme sahipleriyle cezanın hafifletilmesi noktasındaki görüşmelerde yapının durumuna, mevkisine ve değerine göre rüşvet pazarlığının yapıldığı, rüşvet vermeyi kabul eden ruhsatsız işletme sahipleri ve yapı sahiplerinin cezalarının evrakta usulsüzlük yapılmak suretiyle indirildiği, bu suretle maddi menfaat elde edildiği de belirtildi.

Açıklamada, Adalar Belediyesinden ruhsat alacak iş sahiplerini belediye yetkililerinin kendileriyle irtibatlı mimarlara yönlendirdiklerine, bu suretle iş sahiplerini sisteme dahil ederek mimarlar üzerinden rüşvet görüşmeleri yaptıklarına dikkati çekilerek, sisteme giren iş sahiplerinin işlemlerinin hızlandığı ve usulsüz olarak ruhsat verilmesinin sağlandığı vurgulandı.

Belediye yetkilileri ile iş sahiplerinin dosyaya yansıyan delillere göre rüşvet konusunda pazarlık yaptıkları, rüşvete konu paranın elden belediye yetkililerine veya belediye yetkilileriyle irtibatlı kişilere elden tesliminin sağlandığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, bu aşamada tespit edilen 40 eylemde 47 şüphelinin suça karıştığı tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul ve 3 ilde 90 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan eski Adalar Meclis Üyesi olan müteahhit M.Ö'nün ikametinden yapılan aramada bulunan 258 bin dolar ve 13 bileziğe el konulduğu öğrenildi.