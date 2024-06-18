Adalar Sakinleri İETT Minibüslerine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Adalar Sakinleri İETT Minibüslerine Tepki Gösterdi

Adalar sakinlerinin, İETT'nin Büyükada'ya getirdiği minibüslere tepki göstermek için başlattığı eylem devam ediyor. Grup üyeleri, hizmete başlayan minibüslere tepki göstermek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesini protesto etmek için Büyükada Saat Meydanı'nda toplandı. Şair ve yazar Ataol Behramoğlu, İETT Genel Müdürü'nün verdiği sözleri tutmadığını belirtti ve adaların ruhunu korumak yerine İstanbul'un kaosunu adalara taşımanın akıl dışı olduğunu ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Adalar'da toplu ulaşım hizmetinin bir ihtiyaç olduğunu ve yeni araçlarla hizmet vermeye devam ettiklerini açıkladı.

18.06.2024 17:27
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Adalar sakinlerinin de aralarında bulunduğu grubun, İETT'nin Büyükada'ya getirdiği ve cumartesi günü çalışmaya başlayan minibüslere tepki göstermek için başlattığı eylem bugün de devam etti.

Grup üyeleri, hizmete başlayan 10 minibüse tepki göstermek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesini protesto etmek için Büyükada Saat Meydanı önünde toplandı.

Burada konuşan şair ve yazar Ataol Behramoğlu, bu konuda ada sakinlerinin ayağa kalkması üzerine Adalar Belediye Başkanı, İETT Genel Müdürü, İBB'nin ulaşımdan sorumlu yöneticileri, Adalar'ın sivil toplum kuruluşları ve Adalı uzmanların katılımıyla 27 Mayıs'ta Büyükada'da bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu toplantıda herkesin uygulamaya karşı olduğunun anlaşılması üzerine bu araçların bir ulaşım çalıştayı yapılarak yeni bir çözüm yolu bulunana kadar çalıştırılmayacağına dair İETT Genel Müdürü tarafından halk huzurunda söz verildiğini dile getiren Behramoğlu, "İETT Genel Müdürü 27 Mayıs günü Büyükada'da halkın karşısında verdiği sözde durmamıştır." ifadesini kullandı.

Behramoğlu, söz verilen ulaşım çalıştayının da yapılmadığını belirtti.

İstanbul içinde bile kaldırılan bu minibüslerin ada içi ulaşımda kullanılmasının akıl dışı olduğunu kaydeden Behramoğlu, "Adaların ruhunu, kimliğini, kültürünü, yaşama alışkanlıklarını ve gıpta edilen yaya dostu özelliklerini korumak yerine İstanbul'un kaosunu, yaşam kargaşasını adalara taşımak akıl ve yasa dışıdır. Adalarımızın sit alanı statüsünde geri dönülmesi olanaksız yıkımların yolunu açacaktır." diye konuştu.

Grup üyeleri konuşmanın ardından Çınar Meydanı'na yürüyerek, minibüslere alkışlar ve ıslıklar eşliğinde dans ederek tepki gösterdi.

İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan yazılı açıklamada, İBB'nin kentin 38 ilçesinde olduğu gibi Adalar'da da toplu ulaşım hizmeti verdiği, yasal zorunluluk olan bu hizmetin yaz aylarında günlük nüfusu 60 bini bulan Adalar için bir ihtiyaç olduğu kaydedildi.

İBB'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16 Ocak 2020 tarihli kararı ile Adalar'daki faytonları kaldırdığı hatırlatılan açıklamada, "Zaman kaybetmeden toplu ulaşım için 40 adet 13 kişilik, elektrikli, L sınıfı tescilsiz araç ile toplu taşıma faaliyetlerine başlandı. Ancak bu araçların lisans süresi doldu. Bu kez de 12 farklı ülkede kullanılan ASELSAN ve KARSAN'ın ortak üretimi olan lisanslı, elektrikli, güvenlik donanımlarına sahip yeni araçlar hizmete alındı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Adalar İlçesi, İstanbul'un diğer 38 ilçesi gibi İstanbulluların ikamet ettiği, yaz aylarında günlük nüfusu 60 bini aşan bir ilçedir. İBB ve bağlı kuruluşu İETT, diğer tüm ilçelerde olduğu gibi Adalar İlçesi'nde toplu taşıma dahil olmak üzere tüm yerel yönetim hizmetini sağlıyor." değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalar Sakinleri İETT Minibüslerine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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