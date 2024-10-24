Adalet Ağaoğlu Doğum Gününde Anıldı

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Yazar Adalet Ağaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından doğum gününde Albert Long Hall'de düzenlenen programla yad edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevinden yapılan açıklamaya göre, vefatından önce 6 bini aşan kitaptan oluşan kütüphanesi ile kişisel eşyalarını Boğaziçi Üniversitesine bağışlayan Ağaoğlu'nun edebi kişiliği ve Türk edebiyatına katkıları toplantıda ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Ağaoğlu'nun eserlerinin edebi birer yapıtın ötesinde olduğunu belirterek, "Adalet Ağaoğlu, modern edebiyatımıza damgasını vurmuş, eserleriyle toplumumuzun derinliklerine ışık tutmuş bir yazar. Onun yazdığı eserler toplumsal ve bireysel dönüşümlerimizi anlamamıza yardımcı olan birer rehber niteliğinde. Adalet Ağaoğlu'nun eserlerindeki derinlikli karakter analizleri, toplumsal eleştirileri ve özgün anlatım dili, edebiyatımız için çok özel bir yere sahip." değerlendirmesinde bulundu.

"Adalet Ağaoğlu Araştırma Odası'nın kurulmasını sağladı"

İnci, Ağaoğlu'nun 2010'da kendi kitaplığı ve kişisel arşivini Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışladığının altını çizerek, kendisine 2018'de "Türkçe roman alanındaki özgün ve öncü eserleri ile Türkiye'nin kültürel ve düşünsel dünyasına yaptığı katkılardan dolayı" fahri doktor unvanı verildiğini ifade etti.

Ağaoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi için çok kıymetli olduğunu aktaran Prof. Dr. İnci, şunları kaydetti:

"Üniversitemize bağışladığı kitaplığı ve kişisel arşiviyle Adalet Ağaoğlu Araştırma Odası'nın kurulmasını sağladı. Bu, bizler için çok kıymetli ve büyük bir miras. Bu odada Adalet Ağaoğlu'nun ölümsüz eserlerini kaleme aldığı çalışma masası, daktilosu, kitapları, ödülleri, plakları gibi özel eşyalarının yanı sıra eşi ve arkadaşları ile mektuplaşmaları dosyalanmış bir şekilde yer alıyor. Ayrıca Adalet Ağaoğlu'nun kitaplarının ilk baskıları, eserleri üzerine yapılmış ikincil kaynak çalışmalar, çevirileri, radyo oyunları, çocukluk, aile, gençlik ve diğer yazarlarla olan fotoğrafları da yine bu odada bulunuyor."

"Adalet Ağaoğlu'nun 28 kitabını yayımlamak için bir planlama yaptık"

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. Berat Açıl da yayınevinin, Ağaoğlu'nun 28 kitaptan oluşan yeni serilerini yayınlayacağı açıkladı.

"Dar Zamanlar Serisi" ile projenin başlayacağını belirten Açıl, şu bilgileri verdi:

"Adalet Ağaoğlu'nun 28 kitabını yayımlamak için bir planlama yaptık ve onun Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi'ndeki doğumunu Adalet Ağaoğlu'nun doğum gününde ve Adalet Ağaoğlu denince akla ilk gelen eserleriyle yani 'Dar Zamanlar' serisiyle başlatmak istedik. Sergi, 'Ölmeye Yatmak', 'Bir Düğün Gecesi' ve 'Hayır' romanlarından oluşuyor. Fakat 2014'te yayımlanan 'Dert Dinleme Uzmanı' da bu serinin devamı olarak yayımlanmıştı. Bu nedenle biz de 'Dar Zamanlar' üçlemesi yerine 'Dar Zamanlar' dörtlemesi adlandırmasını kullanmayı uygun bulduk. Yeni yayın dönemine Adalet Ağaoğlu gibi güçlü bir isimle başlamak, yayıncılık faaliyetlerinde yayınevimize ivme kazandıracak. Nitekim şimdiden iki yıllık yayın planlamasını da büyük oranda bitirmiş durumdayız."

Boğaziçi Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Usluer moderatörlüğünde düzenlenen panelde ise Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Boğaziçi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Cihat Arınç ve Basılı Kaynaklar ve Koleksiyon Geliştirme Şube Müdürü Emine Hatun Gür yazar hakkında konuşma yaptı.

Ağaoğlu'nun "Dar Zamanlar Serisi" olarak adlandırılan 4 kitabı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi'nin baskısı ile raflarda yerini aldı.

Usta edebiyatçının kişisel eşyaları, kitapları, mektupları ve fotoğraflarından oluşan bir sergi de ziyarete açıldı.