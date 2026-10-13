Adalet Bakan Yardımcısı Ceyhan, AKPM Başkanı Bayr ile Bakanlıkta görüştü

(ANKARA)- Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Petra Bayr ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta görüştüklerini bildirdi. Ceyhan, görüşmede Türkiye ile Avrupa Konseyi arasındaki ilişkiler ile adalet ve hukuk alanındaki iş birliğinin ele alındığını belirtti.

Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan AKPM Başkanı Petra Bayr ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Ceyhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ülkemize resmi ziyarette bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Sayın Petra Bayr ve beraberindeki heyetle, AKPM Türk Delegasyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım Tuğrul Türkeş, AKPM Genel Sekreteri Sayın Despina Chatzivassiliou ve Büyükelçi Sayın Çağlar Fahri Çakıralp ile Bakanlığımızda bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye ile Avrupa Konseyi arasındaki ilişkiler ile adalet ve hukuk alanındaki iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı, diyaloğun ve iş birliğinin sürdürülmesi konularını ele aldık."