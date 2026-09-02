Adalet Bakan Yardımcısı Ceyhan, Bakırköy Adliyesi'nde incelemelerde bulundu
Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Bakırköy Adliyesi'ni ziyaret etti. Ceyhan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl ile görüşerek adliyedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Bakırköy Adliyesi'ne ziyarette bulundu.
Bakan Yardımcısı Ceyhan'ı adliye binası girişinde, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl ve başsavcıvekilleri karşıladı.
Ceyhan, Bakırköy Adliyesi bünyesinde görev yapan cumhuriyet başsavcıvekilleriyle tek tek tokalaşarak selamlaştı.
Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, daha sonra Başsavcı Duman ve Komisyon Başkanı Tırıl ile görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adalet Bakan Yardımcısı Ceyhan, Bakırköy Adliyesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı
Sizin düşünceleriniz neler ?