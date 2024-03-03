Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, AK Parti Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Özçelik'in seçim koordinasyon merkezinde partililerle bir araya gelen Can, hükümeti temsilen ellerinden geldiğince Kırıkkale ve ilçeleri ile tüm ülkeye hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.
İlçeleri geliştirmek için çalıştıklarını aktaran Can, "Üzerimize ne düşüyorsa emrinizdeyiz, olmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımıza yaşanabilir bir Karakeçili bırakabilmemiz için daha çok gayret ve hizmet etmemiz lazım. Burada sizlerin takdiri çok önemli. Önemli olan Karakeçili." dedi.
Ziyarete, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve İl Başkanı Engin Pehlivanlı da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'i ziyaret etti - Son Dakika
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından inşa edilecek 50 yataklı devlet hastanesinin temeli törenle atıldı. Hastanenin turizm bölgesi Akçakoca'ya önemli bir sağlık atılımı yapacağı belirtildi. Hastanede son teknolojik cihazlar ve laboratuvar sistemleri bulunacak.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömeroviç, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bu maçla birlikte seri başlatma hedefleri olduğunu söyleyerek, 'Bulunduğumuz durumdan daha yukarı çıkmak için bütün maçları kazanmamız gerekiyor' dedi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bir gazetenin köşe yazarının kendisi için yapılan 'bedelli askerlik yaptı' iddialarına cevap verdi. Akpolat, tüm yalanlarla hukuk önünde hesaplaşacaklarını belirtti ve vatani görevine dil uzatanlara karşı duracağını vurguladı.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, halk buluşmalarında yaptığı konuşmada, geleceği istişareler ve ortak akıl çerçevesinde inşa etmeye devam edeceklerini belirtti.
Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan 9 yeni taksi durağı, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açıldı. Başkan Yıldırım ayrıca pazarda vatandaşlara balık ekmek ikram etti ve pazarcılarla bir araya geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara halkı için taleplerini iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini belirterek, 'Hiçbir yerim eksilmiyor. Çünkü seçilmiş Cumhurbaşkanıdır. Kardeşim ben de seçilmiş Belediye Başkanıyım. Bir türlü hazmedemediler.' dedi. Yavaş, CHP Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Yavaş, 2019'da seçildiğinde parti rozetini bırakarak işe başladığını vurguladı.
Yozgat'ta kurulan Yurdum Gençlikspor kadın futbol takımı, 3. ligde mücadele ederek 2. lig terfi elemelerine katılmak istiyor. Takımın antrenörü Emre Çimentepe, kadın futboluna yönelimin arttığını belirterek, Yozgat'ta bu alanda bir eksiklik olduğunu ve kulüplerini kurarak bu eksikliği giderdiklerini söyledi. Takımın hedefi ise Türk kadın futboluna oyuncular yetiştirmek ve 2. lige yükselmek.
Osmangazi Belediyesi, dev meydanda birbirinden ünlü isimleri ağırlamayı sürdürüyor. Osmangazi Meydanı'nın resmi açılış öncesi tanıtım etkinlikleri kapsamında, coşku Sinan Akçıl konseri ile devam etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katıldığı konserde, gençler Akçıl'ın şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?