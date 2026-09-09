Adalet Bakanı Gürlek, adliye muhabirleriyle bakanlıkta bir araya geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliye muhabirlerini bakanlıkta ağırladığını bildirerek, görüşmede, Terörsüz Türkiye sürecinden yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadeleye, suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalardan adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sunulmasına kadar birçok başlıkta çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin hedefleri paylaştığını ifade etti.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevi döneminde adliyedeki gündemi takip eden, mesleklerine verdikleri emek ve üstlendikleri sorumlulukla tanıdığı adliye muhabirlerini bakanlıkta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Uzun yıllardır yargı gündeminin en sıcak anlarında sahada olan, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması için özveriyle çalışan basın mensuplarıyla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye sürecinden yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadeleye, suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalardan adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sunulmasına kadar birçok başlıkta çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi paylaştık. Adliye koridorlarında, duruşma salonlarının önünde, gece gündüz demeden haberin peşinde koşan, yargı süreçlerinin kamuoyuna doğru, sağlıklı ve güvenilir biçimde aktarılmasına katkı sunan adliye muhabirlerimizin emeğini kıymetli buluyoruz. Geçmişten bugüne süren güzel iletişimimizi Bakanlığımızda da devam ettirmekten duyduğum memnuniyetle, değerli basın mensuplarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."