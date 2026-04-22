Adalet Bakanı Gürlek, Azerbaycan Büyükelçisi ile Görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Memmedov ile görüşmelerinde adli işbirliği başta olmak üzere yürüttükleri ortak çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

"Bir millet, iki devlet" anlayışıyla iki ülke kurumları arasındaki işbirliğini samimiyet ve kardeşlik temelinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Gürlek, Memmedov'a ziyareti için teşekkür etti.