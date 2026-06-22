Adalet Bakanı Gürlek: Organize suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek: Organize suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi

22.06.2026 18:50
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadele için 81 ilde 175 ağır ceza merkezi savcılığına genelge gönderildiğini, süreçlerin hızlandırılacağını ve sıfır tolerans uygulanacağını açıkladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında 81 ilde 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına yeni ve kapsamlı genelge gönderildiğini açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen genelgeyle organize suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, etkin ve koordineli yürütülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; milletimizin huzurunu, esnafımızın emeğini, gençlerimizin geleceğini ve kamu düzenini hedef alan organize suç örgütleriyle mücadelemizi tavizsiz bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda talimatımızla, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelgeyle şehirlerde yapılanan, evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan; haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir."

Soruşturmalar örgütlü suçlar konusunda uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarımız eliyle yürütülecek, gerekli hallerde birden fazla savcı görevlendirilecek, kolluk birimleriyle kesintisiz ve sıfır toleranslı bir koordinasyon sağlanacak, hiçbir suçluya nefes aldırılmayacaktır. Bu yapılar sadece sokaktaki tetikçileriyle değil; yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle aklamaya çalıştıkları suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suç örgütlerinin karanlık ağına çekmeye çalışanlara karşı hukuk düzenimizin öngördüğü tüm yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacak, örgütsel amaçlarla çocukların istismar edilmesi halinde cezanın artırılacağı hususu tüm soruşturmalarda titizlikle gözetilecektir.

Sosyal medya üzerinden suç örgütlerine özendiren, korku salan, çocukları ve gençleri suça yönlendiren içeriklere karşı da derhal harekete geçilecek; suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmaları devletin güvencesi altında en etkin şekilde işletilecek; alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametine asla terk edilmeyecektir. Ağır ceza merkezlerinde Cumhuriyet başsavcılıklarımız, Cumhuriyet savcılarımız, emniyet, jandarma ve ilgili tüm birimler düzenli koordinasyon toplantılarıyla sahadaki mücadeleyi kesintisiz takip edecektir. Kim hangi maskenin arkasına saklanırsa saklansın; sokak çetelerine, organize suç örgütlerine, çocuklarımızı hedef alan yapılara, esnafımızı haraca bağlamaya çalışanlara, vatandaşımızın huzurunu bozanlara asla geçit vermeyeceğiz. Devletimiz her daim vatandaşının, esnafının, gençlerinin ve çocuklarının yanında olmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gürlek: Organize suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi - Son Dakika

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