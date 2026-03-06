Adalet Bakanı Gürlek Sakarya'da - Son Dakika
06.03.2026 18:11
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sakarya'da ziyaretler yaparak yerel liderlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Bazı programlar için kentte bulunan Bakan Gürlek, Sakarya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Yusuf Alemdar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra MHP İl Başkanlığına geçen Gürlek'i, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ve İl Başkanı Oğuz Alkaş karşıladı.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Gürlek, burada yaptığı konuşmada, bakanlık görevine geldikten sonra ikinci ziyaretinin Sakarya'ya olduğunu söyledi.

Burada gerek Cumhur İttifakı gerek kentteki uyumla güzel bir ortamın olduğunu belirten Gürlek, "Rabb'im uyumu, kardeşliğinizi daim eylesin. Cumhurbaşkanımız sürekli ramazanda sahada çalışıyor, bizler de. Onun önderliğinde özellikle Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmamız lazım. AK kadrolar olarak ramazanda koşturuyorsunuz, emek veriyorsunuz. Çok çalışmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın emeklerini, vizyonunu geride bırakmamamız lazım." diye konuştu.

Gürlek, davaların gecikmesi nedeniyle vatandaşların yaşadığı sorunları bildiğini dile getirerek, "Bu konuda elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Her zaman mağdurun, mazlumun yanında olacağız. Rabb'im çıktığımız yolda bizi mahcup etmesin, Cumhurbaşkanımızın emeklerini zayi etmesin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Bakan Gürlek'in görev aldığı her yerde vazifesini güzel icra ettiğini belirterek, "Adalet Bakanımız olarak çok özel, güzel ve verimli çalışmalara imza atacağına inandığım ve bu anlamda da hepimizin de duasının üzerinde olması gerektiği bir süreci yaşadığımızın bilincindeyim. Son süreçte hepimiz dua ettik çünkü neler yaptığını, hangi şartlarda yaptığını gördük. Bugün daha fazlasını, ötesini, güzel ve köklü yapacak şekilde vazifelendirildi. Rabb'im utandırmasın." dedi.

İl Başkanı Yunus Tever de Bakan Gürlek'i kentte ağırlamaktan memnun olduklarını ifade ederek, "Nevşehir'den sonra Sakarya'ya yapmış olduğunuz ziyaret bizleri ayrıca gururlandırdı, teşekkür ediyoruz." dedi.

Programlarda, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya ile partililer yer aldı.

Kaynak: AA

