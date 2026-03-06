Adalet Bakanı Gürlek, Sakarya\'da gazi ve şehit aileleriyle iftarda buluştu Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Şehitlerimiz, bu milletin istiklalinin mühürleridir. Gazilerimiz, fedakarlığın ve cesaretin yaşayan nişaneleridir." dedi.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığınca düzenlenen gazi ve şehit aileleriyle iftar programında konuşan Gürlek, ramazan ayında şehit ve gazi aileleriyle aynı sofrada bir araya gelmenin onurunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gürlek, vatanın bağımsızlığı, milletin huzuru ve devletin bekası için canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini dile getirdi.

Kahraman gazilere millet adına teşekkür eden Gürlek, onlara sağlık diledi.

Gürlek, Sakarya'nın "kardeşlik ve huzur" şehri olduğunu belirterek, "Şehitlerimiz, bu milletin istiklalinin mühürleridir. Gazilerimiz, fedakarlığın ve cesaretin yaşayan nişaneleridir. Siz kıymetli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, milletimizin baş tacısınız. Sizler fedakarlık gösterdiğiniz için biz bugün burada rahat şekilde iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Burada kurduğumuz iftar sofrası yalnızca yemek sofrası değil, aynı zamanda dayanışmanın, kardeşliğin, vefanın ve birlikteliğin sofrası." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, Bakan Gürlek'e Adalı Kadın Yazarlar Topluluğu üyesi 14 yazarın şehit aileleriyle görüşerek kaleme aldığı "364 Gün O Gün" isimli kitabı ve tablo hediye etti.

Programda ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de birer konuşma yaptı.