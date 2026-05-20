Adalet Bakanı Gürlek: Suç odaklarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek - Son Dakika
Adalet Bakanı Gürlek: Suç odaklarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek

20.05.2026 09:57
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van merkezli 'Narkokapan Van' operasyonu kapsamında 11 ilde 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, ayrıca Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis operasyonunda yaklaşık 26,4 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan bir suç ağının çökertildiğini açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Van merkezli gerçekleştirilen 'Narkokapan Van' operasyonu ile Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen 'yasa dışı bahis' operasyonunu duyurarak, "Suç odaklarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; emniyet teşkilatımız ve ilgili tüm birimlerimizin titiz çalışmalarıyla 11 ilde 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Narkokapan Van' operasyonu, uyuşturucu ile mücadelede devletimizin kararlı iradesini bir kez daha ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uyuşturucu ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki talimatları doğrultusunda; gençlerimizi hedef alan zehir tacirlerine ve suçtan beslenen yapılara karşı adli ve idari tüm mekanizmalarımız tam bir eş güdüm ve koordinasyon içinde kararlılıkla işletilmektedir" dedi.

'BİR BAŞKA SUÇ ŞEBEKESİ DAHA ÇÖKERTİLMİŞTİR'

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonu da açıklayan Gürlek, "Bu kararlı mücadelenin bir diğer somut örneği ise Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen 'Yasa dışı bahis' operasyonudur. Yaklaşık 26,4 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan bir organize suç ağına yönelik yapılan operasyonda, suçtan elde edilen yüksek değerli taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmuş, bir başka suç şebekesi daha çökertilmiştir. Her iki operasyon da devletimizin, suç örgütlerinin finans kaynaklarına, saha yapılanmalarına ve dijital ağlarına eş zamanlı müdahale eden bütüncül bir mücadele yürüttüğünü açıkça göstermektedir. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ortak iradesiyle suç odaklarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Bu başarılı operasyonları koordine eden Van ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'mızı, Van ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve operasyon süreçlerinde görev alan tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 09:59:22.
