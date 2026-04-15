Adalet Bakanı Gürlek'ten, Gülistan Doku Açıklaması: "Soruşturmanın Sonuna Kadar Gidilmesi Gerekiyor.

(TBMM) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasının sonuna kadar gidilmesi gerektiğini belirterek, "Gülistan kızımızın 2020 yılından bu yana vefatıyla ilgili olarak ailesi ve toplumda oluşan yara dikkate alındığında, bu soruşturmanın üzerine gidilmesi ve şüphelilerin bir kısmının ortaya çıkarılması çok önemli. Bizim sadece bu soruşturmaya ilişkin bir mesajımız yok. Ben de geçmişte savcılık yaptım. Burada şahıslar önemli değildir; suç var mı yok mu, şüpheli var mı yok mu, buna bakılır. Şahısların mesleği, rütbesi ya da görevi önemli değildir. Savcılarımız da buna bakmaz zaten" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Başsacımız çok iyi çalıştı"

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin sorular üzerine Bakan Gürlek, şöyle konuştu:

"2020 yılında işlenmiş, vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı. Faili meçhule alınmıştı. Başsavcımız bana geldi, delilleri topladığını söyledi. Bizim takdir hakkımız yok. Başsavcı tamamen yürütüyor. Burada yoğun şüpheler var, başsacımız çok iyi çalıştı dosyaya bize de söyledi. Gerekli işlemler yapıldı. Özellikle bir kız çocuğunun hunharca öldürülüp öldürülmediği de henüz net değil. Bu durum kamu vicdanını yaralayan bir davranıştı. Bu soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Biz zaten başsavcılığımıza da söyledik. Bu konuda savcılığa herhangi bir yetkimiz yok, talimat veremeyiz. Zaten şu an soruşturma devam ediyor, gözaltı süreci var ve gözaltı süreleri işliyor. Muhtemelen deliller toplanma aşamasında. Ancak bizim Adalet Bakanlığı olarak soruşturmaya müdahale etme ya da talimat verme yetkimiz yok. Özellikle Gülistan kızımızın 2020 yılından bu yana vefatıyla ilgili olarak ailesi ve toplumda oluşan yara dikkate alındığında, bu soruşturmanın üzerine gidilmesi ve şüphelilerin bir kısmının ortaya çıkarılması çok önemli. Bizim sadece bu soruşturmaya ilişkin bir mesajımız yok. Ben de geçmişte savcılık yaptım. Burada şahıslar önemli değildir; suç var mı yok mu, şüpheli var mı yok mu, buna bakılır. Şahısların mesleği, rütbesi ya da görevi önemli değildir. Savcılarımız da buna bakmaz zaten."

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesi

Bakan Gürlek, bir başka soru üzerine de Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin soruşturma izni, İçişleri Bakanlığımız tarafından verildi. Bu usuli bir işlemdir. Ankara Başsavcılığımız süreci yürütüyor. Burada devam eden bir soruşturma var" dedi.

Şanlıurfa'da bir okulda yapılan saldırıya ilişkin soruya karşılık da Bakan Gürlek, "Şanlıurfa'da bir soruşturma başlatıldı ve kamuoyunu etkileyen bir olay olduğu için gizlilik kararı verildi. O süreç de devam ediyor" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde atılacak yasal adımlara ilişkin süren çalışmaların ne aşamada olduğuna ilişkin soruya Bakan Gürlek, "Terörsüz Türkiye sürecinde komisyon raporunu Meclis'e sundu. Bundan sonrası Meclis'in takdirindedir. Biz Adalet Bakanlığı olarak teknik destek verebileceğimizi söyledik. Bu tamamen Meclis'in iradesidir; kapsamını ve çerçevesini Meclis belirleyecek" yanıtını verdi."

"12. Yargı paketi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

Bakan Gürlek, 12. Yargı paketi çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yargı Paketi'nde en ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz, teklifleri değerlendiriyoruz. Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik ve bu konularda çalışmalar yürütüyoruz. Göreve geldiğimde yasa dışı bahis, sokak çeteleri, uyuşturucu ve sanal kumarla mücadele konusundaki kararlılığımı vurguladım. Bu kapsamda 81 il başsavcılığına özel bir genelge gönderdim ve bu konuların sonuna kadar takip edilmesini istedim. Başsavcılarımız; yasa dışı bahis, uyuşturucu, sanal kumar ve yolsuzluk soruşturmalarını koordinasyon içinde yürütüyor" dedi.