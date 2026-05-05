Adalet Bakanı Gürlek\'ten İçişleri Bakanı Çiftçi\'ye ziyaret

05.05.2026 18:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Çiftçi ve Gürlek, İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından, NSosyal hesaplarından açıklamada bulundu.

Hukukun tesisi ve kamu düzeninin korunması noktasında iki bakanlığın güçlü bir eş güdüm ortaya koyduğunu vurgulayan Çiftçi, bunun köklü devlet geleneğinin ve millete karşı taşınan emanet bilincinin tezahürü olduğunu belirtti.

Çiftçi, "Biri hakkı, diğeri nizamı gözeten bu iki kanat, aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için omuz omuza görev yapmaktadır. Nazik ziyaretleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Rabb'im devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, adaletin tesisi ile kamu düzeninin korunması noktasında bakanlıklar arasındaki güçlü eş güdüm ve kararlılığın, milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu vurguladı.

Gürlek, "Nazik ev sahiplikleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Rabb'im devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

