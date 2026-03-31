Adalet Bakanı Gürlek'ten şehit savcı Kiraz için anma mesajı Açıklaması

31.03.2026 00:47
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit oluşunun 11. yılında rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

Gürlek, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, merhum Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, 11 yıl önce görevinin başında, adaletin tecellisi için mücadele ederken hain bir terör saldırısı sonucu şehit olduğunu anımsattı.

Cumhuriyet Savcısı Kiraz ile birlikte o gün demokratik hukuk devletinin temel sütunlarından biri olan adalet teşkilatının da hedef alındığını ifade eden Gürlek, adaletin kutsal bir emanet olduğu bilincini kuşanan meslektaşlarının, teröre karşı mücadelesini hukuk içinde kalarak azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu emaneti canı pahasına taşımış olan Mehmet Selim Kiraz'ın duruşu bugün de adalet teşkilatımızın ortak vicdanında yaşamaktadır. Merhum şehidimize kastedenlere, bu alçak eylemin emrini verenlere ve terörü bir yöntem olarak benimseyen tüm karanlık odaklara karşı mücadele azmimizi bir kez daha yineliyoruz. Başta Şehit Mehmet Selim Kiraz olmak üzere, adalet yolunda görev yaparken şehadete yürüyen tüm yargı mensuplarımızı ve vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Kaynak: AA

İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama
Yanan araçtan insan kemikleri çıktı Yanan araçtan insan kemikleri çıktı

00:02
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası
İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
23:53
Osimhen’e dev çağrı: Manchester United’a gel
Osimhen'e dev çağrı: Manchester United'a gel
22:35
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
22:14
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
22:11
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
