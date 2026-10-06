Adalet Bakanı Gürlek, yatırımcı ve şirketlerin süreçten etkilenmemesini istedi - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek, yatırımcı ve şirketlerin süreçten etkilenmemesini istedi

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Adalet Bakanı Gürlek, yürüyen bir süreç olduğunu ve bu sürecin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Gürlek, iyi niyetli yatırımcıların, hisselerin ve şirketlerin özellikle bu süreçten etkilenmemesi gerektiğini belirtti.

Adalet Bakanı Gürlek: "Yürüyen bir süreç var, titizlikle yürütüyoruz. İyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım"

Kaynak: AA
EkonomiGürlekGüncelSon Dakika

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