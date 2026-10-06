Adalet Bakanı Gürlek, yatırımcı ve şirketlerin süreçten etkilenmemesini istedi

Adalet Bakanı Gürlek, yatırımcı ve şirketlerin süreçten etkilenmemesini istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Gürlek, yürüyen bir süreç olduğunu ve bu sürecin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Gürlek, iyi niyetli yatırımcıların, hisselerin ve şirketlerin özellikle bu süreçten etkilenmemesi gerektiğini belirtti.
Adalet Bakanı Gürlek: "Yürüyen bir süreç var, titizlikle yürütüyoruz. İyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım"
Kaynak: AA
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