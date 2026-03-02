Adalet Bakanı Gürlek, YSK Başkanı Yener'i Ağırladı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'i Bakanlıkta konuk etti.

Adalet Bakanı Gürlek, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, YSK Başkanı Yener'i Bakanlıkta ağırladıklarını belirterek, "Nazik ziyaretleri ve güzel temennileri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.