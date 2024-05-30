Adalet Bakanı, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında inceleme başlattı - Son Dakika
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Adalet Bakanı, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında inceleme başlattı

Adalet Bakanı, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında inceleme başlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili adımlar atıldığını ve komisyon başkanlığı yetkisinin sonlandırıldığını açıkladı.

30.05.2024 12:47
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüleri ve iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını, komisyon başkanlığı yetkisinin de sonlandırıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakim ve Cumhuriyet savcılarının yargı etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorunda olduğunu belirtti.

Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında inceleme başlattı - Son Dakika

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