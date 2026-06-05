Adalet Bakanı'ndan Çevre Vurgusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, çevrenin korunmasını, sürdürülebilir kalkınmanın ve güçlü bir geleceğin vazgeçilmez unsuru olarak gördüklerini bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"Çevreyi korumanın ve doğal kaynaklarımızı gelecek nesillere aktarmanın ortak sorumluluğumuz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullanan Gürlek, denetimli serbestlik müdürlükleri ve ceza infaz kurumlarında yürütülen çalışmalarla doğayı koruyan, kaynakları verimli kullanan ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefleyen adımlar attıklarını belirtti.

Bugüne kadar 740 Adalet Ormanı oluşturulduğu bilgisini veren Gürlek, bu sayede 2 milyon 538 bin fidanı toprakla buluşturduklarını, 4 milyon 296 bin ağacın bakımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ceza infaz kurumlarında kurulan geri dönüşüm tesisleriyle atıkları ekonomiye kazandırdıklarını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Yerli dijital uygulamalarımız sayesinde kamu kaynaklarımızı koruyor, vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin adalet hizmeti sunuyoruz. e-Tebligat, SEGBİS ve e-Duruşma uygulamalarımızla milyarlarca liralık tasarruf sağlarken yüz binlerce ağacın kesilmesini önlüyoruz. Çevrenin korunmasını, sürdürülebilir kalkınmanın ve güçlü bir geleceğin vazgeçilmez unsuru olarak görüyoruz. Adalet hizmetlerini çevreye duyarlı, teknolojik ve sürdürülebilir bir anlayışla geliştirmeye; insanımıza, ülkemize ve ortak geleceğimize değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz."