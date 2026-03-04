Adalet Bakanı'ndan Reform Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet Bakanı'ndan Reform Vurgusu

Adalet Bakanı\'ndan Reform Vurgusu
04.03.2026 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Gürlek, adalete erişimi güçlendiren reformların devam edeceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adalete erişimi güçlendiren ve milletimizin beklentilerine cevap veren reformları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ramazan vesilesiyle TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve komisyon üyesi milletvekilleriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Ramazan ayının bereketli ikliminde aynı sofrayı paylaşmanın, istişarenin ve ortak aklın kıymetini bir kez daha vurguladıklarını dile getiren Gürlek, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yürütülen her çalışma doğrudan milletimizin hayatına temas etmektedir. TBMM Adalet Komisyonunun çalışmaları yargı sistemimizin gelişmesine önemli katkılar sunmaktadır. Adalet Bakanlığı olarak adalete erişimi güçlendiren ve milletimizin beklentilerine cevap veren reformları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Komisyon başkanımıza ve kıymetli milletvekillerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyor, katılımları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

tbmm adalet komisyonu, Akın Gürlek, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı'ndan Reform Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

22:39
Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 22:59:48. #.0.5#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı'ndan Reform Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.