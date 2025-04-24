Adalet Bakanı'ndan Terörsüz Türkiye Açıklaması

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bugün yaptıkları görüşmede "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'la bakanlıkta bugün gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunç açıklamasında, "Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" ifadesini kullandı.