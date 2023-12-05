Adalet Bakanı Tunç: 21 yıl içinde fiziki şartları yetersiz olduğu için 392 cezaevini kapattık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde Adalet Halk Kütüphanesi açılış törenine katıldı. Bakan Tunç burada yaptığı konuşmada "Uluslararası standartlara ve insan onuruna uygun bir yapıya kavuşturduk. Bu anlayışımızın bir parçası olarak fiziki şartları yetersiz olan 392 cezaevini kapattık" ifadelerini kullandı.

"CEZA EN TEMEL CAYDIRICI UNSURDUR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açılış töreninde yaptığı konuşmadan öne çıkan satır başları şu şekilde; "Devletimizin bu vasfı sayesinde milletimiz kendisini her daim güvende hisseder. Yargı haklıya hakkını verirken, haksıza da hak ettiği cezayı vererek hukuk düzenini korur. Böylece yargı sistemi, en ideal şekilde işler. Bu sistemde ceza en temel caydırıcı unsurdur. Cezanın amacı en kısa ifadesiyle adaletin yerini bulmasıdır. Ceza temelde suçun tekrarını önlemek adına verilir. Ceza kamu düzenini koruma düşüncesine, toplum huzur ve güveni adına ıslah edilmesine dayanır" ifadelerini kullandı.

"CEZA İNFAZ SİSTEMİNİN BİR AMACI DA SUÇLULARI TOPLUMA KAZANDIRMAKTIR"

İnfaz sisteminin ve bu sistemin aksamadan işlemesi çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Tunç, ceza infaz sisteminin amacının, yalnızca suçluların özgürlüğünü kısıtlamak değil; aynı zamanda suçluları yeniden topluma kazandırmak olduğunu aktardı. Tunç ayrıca, cezaevlerinin temel işlevinin bu amaca yönelik tedbirlerin alındığı yer olduğunu aktararak, "Bu tedbirler hem hükümlünün yeniden suç işlemesini engeller hem de hükümlünün yeniden sosyalleşmesini sağlar" diye konuştu.

"FİZİKİ ŞARTLARI YETERSİZ OLAN 392 CEZAEVİNİ KAPATTIK"

Cezaevlerinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren Bakan Tunç, ceza infaz sistemini, 21 yılda yapılan reformlarla uluslararası standartlara ve insan onuruna uygun bir yapıya kavuşturduklarını söyledi. Fiziki şartları yetersiz olan 392 cezaevini kapattıklarını ifade eden Tunç, "Yerlerine insani ihtiyaçlara uygun, eğitim faaliyetlerinin yapılmasına da imkan sağlayan ceza infaz kurumları oluşturduk. Fiziki koşulların yanında insan kaynaklarında da önemli bir mesafe kat ettik. 2002 yılında 25 bin 407 olan İnfaz kurumlarında çalışan personel sayımızı, bugün yüzde 204'lük artışla 77 bin 419'a çıkardık" dedi. Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların eğitimleri için önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Tunç, "Bu kapsamda ceza infaz kurumlarının teşvik ve desteği ile 60 bin hükümlü ve tutuklu öğrenimlerine yeniden başlamış, 2 bin 505 kişi okuma-yazma öğrenmiştir" ifadelerine yer verdi.