Adalet Bakanı Tunç: "(Hakem Meler\'e saldırı) Tüm şüphelilerin tespiti, mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmeleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne...

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Trendyol Süper Lig'deki Ankaragücü- Çaykur Rizespor müsabakasından sonra sahaya inerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler hakkında soruşturma başlatılarak, gözaltı talimatı verildiğini duyurdu. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca maç sonrasında sahaya girerek hakem Meler'i yumruklamıştı.

Trendyol Süper Lig'deki Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakasından sonra sahaya inerek maçın FIFA Kokartlı hakemi Halil Umut Meler'e yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Yasa'ya aykırılık ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bu gece yapılan açıklama şöyle:

"ŞÜPHELİLERİN TESPİT EDİLMESİ, GÖZ ALTINA ALINIP MEVCUTLU OLARAK BAŞSAVCILIĞIMIZDA HAZIR EDİLMELERİ…"

"Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK'nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma devam etmekte olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi, göz altına alınıp mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."