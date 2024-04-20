Adalet Bakanı Tunç, Sur Belediyesi\'nde Dem Partililerin Atatürk ve Erdoğan\'a Hakaret İçeren Sözleri Nedeniyle Soruşturma Başlatıldığını Açıkladı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde DEM Parti yöneticilerinin Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözleri nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakan Tunç, Diyabakır'ın Sur Belediyesi'nde mazbata töreninden sonra Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarıyla ilgili hakaret içeren ifadeler kullanan DEM Parti yöneticileriyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç'un, X hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, DEM Parti yöneticileri tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir."
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