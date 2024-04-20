Adalet Bakanı Tunç, Sur Belediyesi\'nde Dem Partililerin Atatürk ve Erdoğan\'a Hakaret İçeren Sözleri Nedeniyle Soruşturma Başlatıldığını Açıkladı

Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 9 Gün Boyunca Kutlanacak

Gaziantep'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel etkinliklerle 9 gün boyunca kutlanacak. Şahinbey Belediyesi Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen '23 Nisan Çocuk Şenliği' kapsamında çocuklar için eğitici ve eğlendirici bilim stantları açılacak. Ayrıca çocuk film gösterimi, sihirbaz gösterisi, oyun parkları, müzik ve boyama gibi etkinlikler de yer alacak. Şenlik, 28 Nisan'a kadar devam edecek.