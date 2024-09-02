Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak İçin Çalışmaları Sürdürecek - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak İçin Çalışmaları Sürdürecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi. Tunç, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla adaletin önemine vurgu yaparak, adaletin mülkün temeli olduğunu belirtti.

02.09.2024 10:16
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Bakan Tunç, bugün başlayan 2024-2025 Adli Yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adaletin mülkün temeli, toplumsal barış ve huzurun teminatı, hakkı hak sahibine teslim etmek, her şeyi yerli yerine koymak olduğunu belirtti.

Adaletin tecellisinin hukuk devletiyle, hukuk devletinin ise tarafsız ve bağımsız yargıyla mümkün olduğuna işaret eden ve yeni adli yılın hayırlara vesile olmasını dileyen Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Adaletin tecellisi için fedakarca görev yapan hakimlerimize, Cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza ve tüm adalet teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Demokrasimizin standartlarının yükseltilmesi, hukuk devletinin güçlendirilmesi, temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi adına önemli reformlara imza atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak İçin Çalışmaları Sürdürecek - Son Dakika

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