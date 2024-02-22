Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi ile bir araya geldi - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Heyeti Başkanı Hans Wolff ve komite üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda her türlü şiddet ve işkencenin karşısında duracaklarını ve bu konuda adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

22.02.2024 21:43
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi heyetiyle bir araya geldi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Heyet Başkanı Hans Wolff ve komite üyeleriyle Bakanlığımızda düzenlediğimiz toplantıda bir araya geldik. Her türlü şiddet ve işkencenin karşısında kararlılıkla durmayı sürdürecek, bu konuda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi ile bir araya geldi - Son Dakika

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