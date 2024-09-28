Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'da Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'da Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Buluşmaları kapsamında Erzurum'u ziyaret ederek esnafla bir araya geldi ve vatandaşlarla çay ocağında sohbet etti.

28.09.2024 00:35
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, esnafı ziyaret edip vatandaşlarla çay ocağında sohbet etti

ERZURUM - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'da esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla çay ocağında çay içip sohbet etti.

"Türkiye Buluşmaları" kapsamında Erzurum'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum Adliyesi ve Baro Başkanlığını ziyaretinin ardından Cuma namazını Ulu Camii'nde kıldı.

Bakan Tunç, Cuma namazının ardından Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Vatandaşların ikramlarını geri çevirmeyen Bakan Tunç, Caferi Cami avlusunda bulunan çay ocağında vatandaşlarla çay içip bir süre sohbet etti. Erzurumluların yakın ilgi gösterdiği Bakan Tunç daha sonra Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdari Mahkemesini ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesi Bio Çeşitlilik Müzesi'nde "Akademisyen gözüyle Erzurum" programına katılacak olan Bakan Tunç, akşam yemeğinde ise STK, Teşkilat buluşması ve basın buluşması programına katılacak.

Bakan Tunç'a Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'da Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

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