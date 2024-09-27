Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Erzurum'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Erzurum'da Temaslarda Bulundu

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'da Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu. Bakan Tunç, Vali Mustafa Çiftçi'den brifing aldı ve yerel yöneticilerle görüştü.

27.09.2024 10:10  Güncelleme: 10:14
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Erzurum'da

ERZURUM - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Erzurum'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün sabah saatlerinde Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Valilik binası girişinde karşılanan Bakan Tunç, Vali Mustafa Çiftçi'den brifing aldı, valilik şeref defterini imzaladı.

Bakan Yılmaz Tunç'a Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu eşlik ediyor.

Bakan Tunç, Erzurum Valiliğinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesine geçti. Burada Başkan Mehmet sekmen ile görüşen Bakan Tunç buradan basın toplantısı yapmak üzere AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Erzurum\'da Temaslarda Bulundu
Kaynak: İHA

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