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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başladığını açıkladı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başladığını açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı döneminin başladığını ve 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için ilk sınavın bugün ve yarın gerçekleştirileceğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başladığını açıkladı
23.12.2023 - 10:40,
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı döneminin başladığını belirterek, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için ilk sınavın bugün ve yarın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, hakim ve savcı adaylığı yerine getirilen hakim ve savcı yardımcılığı uygulaması 2024'te başlayacak. Bu kapsamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca bugün ve yarın adaylar sınava tabi tutulacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başlıyor. 2 yıl süren hakim ve savcı adaylığı yerine 1 yılı Adalet Akademisi'nde eğitim, 2 yılı da tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında tabiri caizse usta-çırak ilişkisi içerisinde toplam 3 yıl sürecek hakim ve savcı yardımcılığı ile hakim ve savcılarımızın mesleğe kabul öncesi daha nitelikli yetişmelerini amaçlıyoruz. Milletimize ve yargı camiamıza hayırlı olsun. İlk sınav bugün. 800 adli yargı, 100 avukatlıktan geçiş, 100 idari yargı olmak üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için bugün ve yarın gerçekleşecek sınava giren tüm adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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Yılmaz Tunç, Hakim, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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