Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hamile Kadına Yönelik Şiddeti Lanetledi - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hamile Kadına Yönelik Şiddeti Lanetledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile kadına yönelik şiddeti kınayarak lanetledi. Şiddet olayının ardından soruşturma başlatıldı ve şüpheli tutuklandı. Kadına şiddetin insan hakları ihlali olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini belirtti.

22.08.2024 01:46
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile kadına yönelik şiddeti lanetledi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında hamile bir kadına yapılan fiziksel şiddeti kınıyor ve lanetliyorum. Şiddet olayının hemen ardından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli Yılmaz A. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Kadına şiddet, sebebi ne olursa olsun asla kabul edilemez. Kadına şiddet, açık ve tartışmasız bir şekilde insan hakkı ihlalidir. Kadına karşı şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyor, şiddeti amasız, fakatsız kesin bir şekilde reddediyoruz. Çünkü kadına şiddet, insanlığa ihanettir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hamile Kadına Yönelik Şiddeti Lanetledi - Son Dakika

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