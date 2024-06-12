Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Son bir yılda reform niteliğindeki önemli hizmetleri hayata geçirdik - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Son bir yılda reform niteliğindeki önemli hizmetleri hayata geçirdik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son bir yılda adalet sisteminde yapılan yenilikleri değerlendirerek, hizmet binalarının açılması, personel istihdamının artırılması, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi gibi reform niteliğindeki önemli adımların atıldığını belirtti. Ayrıca, adalet saraylarının sayısının artırılması, hakim ve savcı sayısının yükseltilmesi, yeni mahkemelerin faaliyete geçirilmesi gibi adımlarla yargı sisteminin daha etkili hale getirildiği vurgulandı. Bakan Tunç, teknolojik yeniliklerin de yargı sistemine uyarlandığını ve erişilebilirliğin artırıldığı bir adalet sistemi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

12.06.2024 12:45
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Mülkün temeli olan adaletin tecellisinde vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini artırmak, hukuk sistemimizdeki standartları daha da yükseltmek için son bir yılda reform niteliğindeki önemli hizmetleri hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir yılda hizmet binalarından personel istihdamına, hukuki düzenlemelerden alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine kadar birçok yenilik hayata geçirildi.

Yargı sisteminin daha etkili işleyebilmesine hizmet eden yenilikler arasında yeni açılan ve temeli atılan adalet sarayları ile yargı mensuplarının sayılarının ve niteliklerinin artırılması dikkati çekiyor.

Ayrıca vatandaşların uyuşmazlıklarını mahkemeye gitmeden, el sıkışarak çözmesine olanak sağlayan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri de zaman ve kaynaklardan tasarrufu artırıyor, toplumsal barışa katkı sunuyor.

5 adalet sarayı açıldı

Bakanlık, son bir yıllık süreçte toplam 52 bin 368 metrekare kapalı alana sahip 5 adalet sarayını hizmete açtı. Ayrıca 11 ilde 971 bin 964 metrekare kapalı alana sahip adliye sarayının inşaatına başlandı, 21 adliyenin ise proje çalışmaları devam ediyor.

Son bir yılda atanan 2 bin 294 hakim savcıyla birlikte hakim ve savcı sayısı 24 bin 829'a, 20 bin 779 alımla personel sayısı 183 bin 806'ya yükseldi.

2019 yılında sisteme kazandırılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ilk kez bu yıl uygulanacak. Aynı şekilde ilk hakim savcı yardımcıları bu yıl içerisinde görevine başlayacak.

168'i adli ve 9'u idari yargıda olmak üzere 177 mahkeme, 21 istinaf dairesi, Adli Tıp Kurumu bünyesinde ise 3 grup başkanlığı ve 6 şube müdürlüğü faaliyete geçirildi.

Kadın ve çocuk hakları açısından ikincil örselenmenin önüne geçen 19 yeni Adli Görüşme Odası (AGO) açıldı. Böylece Türkiye genelindeki AGO sayısı 171 oldu. Açılan 40 yeni noterlikle noterlik sayısı da 2 bin 385'e ulaştı.

386 SEGBİS cihazı kuruldu

Duruşmalara uzaktan katılımı sağlayan 386 Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) cihazı kuruldu ve 1 milyon 708 bin 173 SEGBİS görüşmesi gerçekleştirildi. Yeni kurulan 340 e-Duruşma sistemiyle fiilen yapılan e-Duruşma sayısı, 1 milyon 292 bin 884'e ulaştı. Yargısal süreçleri hızlandıran ve zamandan tasarruf sağlayan e-Tebligat uygulamasıyla da son bir yılda muhatabına iletilen tebligat sayısı 79 bini aştı.

Deprem bölgesindeki bazı idari davaların daha hızlı sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemeyi içeren 7471 sayılı Kanun, 9 Kasım 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle davaların bir an önce sonuçlanması için yeni bir yargılama usulü ihdas edildi. Böylece depremzede vatandaşlar yargısal süreçlerde desteklendi.

Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulamasıyla son bir yıllık süreçte 1 milyon 340 bine yakın uyuşmazlık çözüme kavuşturuldu. Uzlaştırma kapsamında 324 bin 744, seri muhakeme usulü kapsamında 141 bin 243 ve basit yargılama usulü kapsamında da 256 bin 826 dosya hızlı şekilde sonuçlandırıldı.

8. Yargı Paketi TBMM'den geçirilirken, 9. Yargı Paketi'nin de hazırlıkları son aşamaya ulaştı.

"Tüm teknolojik yenilikleri yargı sistemimize uyarladık"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığın bir yıllık çalışmalarıyla ilgili değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı:

"Mülkün temeli olan adaletin tecellisinde vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini artırmak, hukuk sistemimizdeki standartları daha da yükseltmek için son bir yılda reform niteliğindeki önemli hizmetleri hayata geçirdik. Hakim savcı sayımız, personel istihdamımız, adliye ve mahkeme sayılarımızdaki artışın yanı sıra tüm teknolojik yenilikleri yargı sistemimize uyarladık. Yaptığımız tüm bu çalışmalar daha etkin işleyen, daha fazla güven veren adalet sistemi içindir. Erişilebilirliğin zirveye çıktığı bir adalet sistemini tahkim etmek ve milletimizin yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Son bir yılda reform niteliğindeki önemli hizmetleri hayata geçirdik - Son Dakika

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