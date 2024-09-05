Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Yarın Hizmete Açılıyor - Son Dakika
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Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Yarın Hizmete Açılıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale illerine hizmet verecek olan Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'nin yarın açılacağını duyurdu. Bakan Tunç, adalet hizmetlerinin etkinliği ve kalitesini artırmayı hedeflediklerini, son yıllarda birçok bölge adliye mahkemesinin faaliyete geçirildiğini belirtti.

05.09.2024 11:48
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 ile hizmet verecek Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesinin açılışının yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Tunç, adalet hizmetlerinin makul sürede ve etkin bir şekilde yürütülmesi hedefi doğrultusunda temmuz ayında kurulmasına karar verilen Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesinin yarın hizmete gireceğini ifade etti.

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinin Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale olduğunu belirten Tunç, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Tunç, "2016 yılından günümüze 9 bölge idare mahkemesini ve 18 bölge adliye mahkemesini faaliyete geçirerek Yargıtay ve Danıştayın iş yükünü azalttık. Yaptığımız tüm çalışmalarla güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla adalet hizmetlerinin makul sürede ve etkin bir şekilde yürütülmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fiziki altyapının güçlendirilmesinin, yargı hizmetlerinin kalitesini büyük ölçüde artırdığına işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

"Yeni adliye saraylarımızın yanı sıra yüksek yargı organlarımızın yeni hizmet binalarına kavuşturulmasını sağladık. Mahkeme sayılarımızı yükselterek iş yükünü önemli oranlarda azalttık. İstinaf ile iki dereceli yargılamadan üç dereceli yargılamaya geçişle yine hak arama yollarında sessiz reformlara imza attık. Vizyonunu, 'hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilir bir adalet sistemi' olarak belirlediğimiz Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi ile de çalışmalarımıza aynı doğrultuda devam edeceğimizin sözünü vermiş olacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Yarın Hizmete Açılıyor - Son Dakika

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