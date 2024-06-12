Adalet Bakanlığı'ndan Ara Buluculuk Uygulaması Açıklaması

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ADALET Bakanlığı, hukuk uyuşmazlıklarında ara buluculuk uygulaması ile son 1 yıllık süreçte 1 milyon 340 bine yakın uyuşmazlığın çözüme kavuşturulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan adli tatil döneminin yaklaşması nedeniyle yapılan açıklamada, " Adalet Bakanlığı, son 1 yılda hizmet binalarından personel istihdamına, hukuki düzenlemelerden alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine kadar birçok yeniliği hayata geçirdi. Yargı sisteminin daha etkili işleyebilmesine hizmet eden yenilikler arasında yeni açılan ve temeli atılan adalet sarayları ile yargı mensuplarının sayılarının ve niteliklerinin arttırılması dikkat çekiyor. Ayrıca vatandaşların uyuşmazlıklarını mahkemeye gitmeden, el sıkışarak çözmesine olanak sağlayan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri de zaman ve kaynaklardan tasarrufu artırıyor, toplumsal barışa katkı sunuyor. Bakanlık, son 1 yıllık süreç içerisinde toplam 52 bin 368 metrekare kapalı alana sahip 5 adalet sarayını hizmete açtı. Ayrıca 11 ilde 971 bin 964 metrekare kapalı alana sahip adliye sarayının inşaatına başlandı. 21 adliyenin ise proje çalışmaları devam ediyor" denildi.

'İNSAN KAYNAKLARI GÜÇ KAZANDI'

Son bir yılda atanan 2 bin 294 hakim savcı ile hakim ve savcı sayısının 24 bin 829'a yükseldiği belirtilen açıklamada, "2019 yılında sisteme kazandırılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ilk kez bu yıl uygulanacak. Aynı şekilde ilk hakim savcı yardımcıları bu yıl içerisinde görevine başlayacak. Ayrıca, son 1 yılda 20 bin 779 alım ile personel sayısı 183 bin 806'ya ulaştı. Aynı zaman diliminde 168'i adli ve 9'u idari yargıda olmak üzere 177 mahkeme, 21 istinaf dairesi, Adli Tıp Kurumu bünyesinde ise 3 grup başkanlığı ve 6 şube müdürlüğü faaliyete geçirildi. Kadın ve çocuk hakları açısından ikincil örselenmenin önüne geçen 19 yeni Adli Görüşme Odası (AGO) açıldı. Böylece Türkiye genelindeki AGO sayısı 171 oldu. Son bir yılda açılan 40 yeni noterlik ile noterlik sayısı da 2 bin 385'e ulaştı. Duruşmalara uzaktan katılımı sağlayan 386 Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) cihazının kuruldu ve 1 milyon 708 bin 173 SEGBİS görüşmesi gerçekleştirildi. Ayrıca, yeni kurulan 340 e-Duruşma sistemiyle fiilen yapılan e-Duruşma sayısı 1 milyon 292 bin 884'e ulaştı. Yargısal süreçleri hızlandıran ve zamandan tasarruf sağlayan e-Tebligat uygulamasıyla da son bir yılda muhatabına iletilen tebligat sayısı 79 bini aştı" ifadelerine yer verildi.

'9'UNCU YARGI PAKETİ'NİN HAZIRLIKLARI SON AŞAMAYA ULAŞTI'

Deprem bölgesindeki bazı idari davaların daha hızlı sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemeyi içeren kanunun ile davaların bir an önce sonuçlanması için yeni bir yargılama usulünün meydana getirildiği ve depremzede vatandaşların yargısal süreçlerde desteklendiği belirtildi. Ara buluculuk uygulamalarına ilişkin de "Hukuk uyuşmazlıklarında ara buluculuk uygulaması ile son bir yıllık süreçte 1 milyon 340 bine yakın uyuşmazlık çözüme kavuşturuldu. Uzlaştırma kapsamında 324 bin 744, seri muhakeme usulü kapsamında 141 bin 243 ve basit yargılama usulü kapsamında da 256 bin 826 dosya hızlı bir şekilde sonuçlandırıldı. Son bir yılda 8'inci Yargı Paketi TBMM'den geçirilirken, 9'uncu Yargı Paketi'nin de hazırlıkları son aşamaya ulaştı" denildi.

'REFORM NİTELİĞİNDE HİZMETLERİ HAYATA GEÇİRDİK'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlık çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mülkün temeli olan adaletin tecellisinde vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini arttırmak, hukuk sistemimizdeki standartları daha da yükseltmek için son bir yılda reform niteliğindeki önemli hizmetleri hayata geçirdik. Hakim savcı sayımız, personel istihdamımız, adliye ve mahkeme sayılarımızdaki artışın yanı sıra tüm teknolojik yenilikleri yargı sistemimize uyarladık. Yaptığımız tüm bu çalışmalar daha etkin işleyen daha fazla güven veren adalet sistemi içindir. Erişilebilirliğin zirveye çıktığı bir adalet sistemini tahkim etmek ve milletimizin yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.