Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunu İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunu İnceledi

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunu İnceledi

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Hüsnü Gezginci, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda yapılan incelemelerde bulundu. Gezginci, Niğde Valisi Cahit Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, hakim ve savcılarla birlikte kurumu ziyaret ederek, işyurtları atölyelerini gezdi. Ayrıca, kuruma yapılacak olan modern büyükbaş hayvancılık tesisini de inceledi ve kurum müdüründen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

24.02.2024 12:13  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Hüsnü Gezginci, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu.

Gezginci, Niğde Valisi Cahit Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, hakim ve savcılarla Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek, işyurtları atölyelerini gezdi.

Kuruma yeni yapılacak modern büyükbaş hayvancılık tesisini de inceleyen Gezginci, kurum müdürü Hasan Torun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Hasan Torun, Niğde, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunu İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:24:24. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunu İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement