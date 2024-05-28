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(ANKARA) - Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Enis Yavuz Yıldırım yeniden atandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yılmaz Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne getirildi.

Adalet Bakanlığı üst kademe kamu yöneticilerine ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ve Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız aynı görevlerine yeniden atandı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne atandı.

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar, Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albyarak, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Ömer Serdar Atabey, Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül ve Strateji Geliştirme Başkanı Tahir Hırslı getirildi.

İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül görevden alındı, yerine Abdullah Aydın atandı. İcra İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Arapoğlu da görevden alındı, yerine Hasan Özçelik getirildi.